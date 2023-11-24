Калужская делегация возложила венок к мавзолею Хо Ши Мина

Калужская делегация завершает рабочую поездку во Вьетнам. В пятницу, 24 ноября, губернатор Владислав Шапша возложил венок к мавзолею Хо Ши Мина.

- Всю свою жизнь он посвятил национально-освободительной борьбе за создание единого и независимого Вьетнама, - прокомментировал губернатор.

Он уже подвел некоторые итоги своего визита. Главное из этого – сотрудничество в экономике.

- Обсудили еще ряд проектов, которые могут быть реализованы в Калужской области в сфере фармацевтики, переработки, машиностроения, информационных технологий, сельском хозяйстве, - рассказал Владислав Шапша о встрече с вьетнамскими предпринимателями.