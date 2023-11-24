В Калуге собрали первые беспилотники

В пятницу, 24 ноября, на одном из заводов Калуги презентовали первые беспилотники, собранные в нашем городе.

Это модели различной весовой категории «Т-300» и «TFM-15» с вертикальным взлетом и посадкой.

Разработала беспилотники московская компания. В пятницу подписано соглашение о серийном выпуске этих БПЛА в Калуге.