15 000 калужан написали «Избирательный диктант»

Во всех районах Калужской области 23 ноября писали «Избирательный диктант». Эта акция была посвящена 30-летию избирательной системы страны.

Диктант написали 15 000 калужан, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- «Избирательный диктант» помог участникам расширить знания в области избирательного процесса, узнать для себя что-то новое и интересное, - рассказал председатель калужского Облизбиркома Александр Буков. - Спасибо всем, кто поддержал акцию и принял в ней участие.