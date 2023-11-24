Калужане стали победителями конкурса «Большая перемена»

На днях в Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса «Большая перемена» среди студентов учреждений среднего профессионального образования.

Претендентами на победу в нынешнем году были около 800 тысяч студентов. Успеха добились представители Калужской области, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Среди 300 победителей оказались Артем Погребняков из Калужского технического колледжа, Анна Брыксина из колледжа народного хозяйства и природообустройства, Мария Аксенова из базового медицинского колледжа и Ксения Рогожина из отделения СПО Калужского института ВГУЮ.

Трое из них получили по миллиону рублей, а одна – 200 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на образование, саморазвитие или на запуск собственного стартапа.