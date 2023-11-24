Вьетнамских бизнесменов пригласили в Калужскую область

В рамках своего визита во Вьетнам губернатор Калужской области Владислав Шапша пригласил местных предпринимателей посетить наш регион.

- Дал поручение коллегам из правительства региона сформировать контактную группу, которая будет работать с партнерами из Вьетнама для оперативного решения конкретных вопросов, - рассказал Шапша.

Потенциальным инвесторам расскажут о льготах и преимуществах калужских индустриальных парков и ОЭЗ.

Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен заверил калужского губернатора, что тщательно проанализирует потенциал и возможности нашего региона.