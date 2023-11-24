Владислав Шапша встретился с зампредом правительства Вьетнама

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 23 ноября встретился с заместителем председателя правительства Вьетнама Чан Хонг Ха, который является сопредседателем межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах.

Вьетнамский чиновник высоко оценил потенциал Калужской области.

Владислав Шапша предложил провести весной следующего года заседание комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Калужской области.