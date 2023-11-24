В Калужской области представили портрет средней мамы

В пятницу, 24 ноября, в преддверии Дня матери загс региона представил усредненный портрет калужской мамы в нынешнем году.

Женщину зовут Анастасия. Она родила первенца в 26 лет. Ребенка назвали Артем или София. Вес младенца – 3300 граммов.

Среднего мужа зовут Александр. Ему 29 лет. Пара создала семью около трех лет назад.