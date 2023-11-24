В Калуге кучами песка полностью перекрыли проезд к клинике

В среду, 22 ноября, в редакцию позвонила возмущенная калужанка и рассказала, что не смогла довезти свою больную маму до больницы.

- Я привезла свою пожилую маму на обследование в «Теорема-Мед», которая распложена на улице Московская, - рассказывает калужанка Валентина Сергеевна. - Однако перед шлагбаумом увидела раскопанную дорогу, кучи песка и какие-то трубы. Проехать на территорию невозможно, а мама практически не ходит сама. Неужели нельзя было вывалить все это чуть поодаль, а не прямо на проезд?!

Эта история показалась нам по меньшей мере странной. Частные медицинские учреждения априори стараются создать максимально комфортные условия для пациентов и описанная женщиной ситуация, нетипична для них.

Однако, придя по адресу, мы, действительно, увидели аккурат перед шлагбаумом перерытую дорогу и кучи песка. Складывается впечатление, что клиника как старинный замок отгородилась от окружающего мира рвом и насыпью.

Дорога перерыта непосредственно перед автомобильной стоянкой клиники и входом в здание медицинского центра. Пока мы осматривались, в препятствие уткнулись несколько машин. Удивленные водители тормозили и ехали дальше, пытаясь найти парковку рядом.

От перекопанного въезда до самого медцентра метров 50. Для кого-то это небольшое расстояние, но как быть инвалидам, старикам, которые не могут самостоятельно передвигаться или делают это с трудом?

Кроме того, после перекрытия проезда сразу возникают вопросы касающиеся безопасности людей, находящихся в здании клиники. Ведь к ней сейчас невозможно подъехать ни пожарной машине, ни автомобилю МЧС, ни скорой помощи, которую сюда вызывают регулярно.

Как оказалось, сама клиника «Теорема-Мед» к земляным работам не имеет никакого отношения. Сотрудники сами были в шоке от увиденного в начале рабочей недели.

- В понедельник утром мне позвонили мои коллеги и сказали, что у нас тут все перекопали, - рассказывает нам главный врач клиники «Теорема-Мед» Оксана САВЕНКОВА. – Без всякого предупреждения! Это ужасно. У нас больше въездов на нашу территорию нет. В минувшую пятницу перед нашим шлагбаумом выгрузили трубы. И вот оказалось, что в выходные кто-то привез бетонные блоки и перегородил проезд. А сейчас они ещё и перекопали там все! Полностью перегородили проезд к медучреждению! Мы вызвали участкового полицейского, он приехал, принял наше заявление.

Чья земля и кто копал

Мы позвонили во все теплоснабжающие и водопроводные калужские компании с вопросом не они ли здесь решили трубы менять? Однако, как нас заверили в «Калугаоблводоканале», «Калугатеплосети» и даже в копании, отапливающей микрорайон Силикатный, никто на Московской, 249 не производит работы по замене труб. На всякий случай, мы даже позвонили на завод КАДВИ, расположенный рядом с этим местом, может быть они это раскопали?

- Нет, мы там никаких работ не ведем, - ответили нам в руководстве предприятия.

Частная клиника «Теорема-Мед» открылась на улице Московской, рядом с городской поликлиникой №6, которую по-старому обычно называют поликлиникой КАДВИ, пять лет назад. Как нам удалось выяснить, примерно через год после открытия, узкую полоску земли перед территорией клиники купила частная фирма.

Зачем кому-то понадобилась эта земля неизвестно, но, как бы то ни было, теперь въезд на территорию клиники проходит по чужой земле.

Пока неизвестно, кто именно произвел раскопки, привез трубы и бетонные блоки, но подозрения падают именно на собственника земли. С ним у больницы давние споры, уже давно перекочевавшие в залы суда.

Если это, действительно, так, то, как нам кажется, в этой ситуации так называемый спор хозяйствующих субъектов по поводу сервитута перерос в ситуацию, попросту опасную для жизни людей. От того же пожара ведь никто не застрахован…

Кстати, в областной прокуратуре, куда мы обратились за комментарием, нам ответили, что к ним заявление не поступало, а материал проверки находится в полиции. Ждем результат и будем внимательно следить за развитием ситуации.