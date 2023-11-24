Пять деревень в Калужской области остались за пределами цивилизации из-за дорог

Ранее мы писали о жалобах жителей деревень Дзержинского района на дороги, которые перетоптали коровы.
К нам в редакцию снова поступило обращение с криком о помощи от местных жителей.
Судя по словам обратившейся местной жительницы, весной и осенью люди остаются за пределами цивилизации, так как с одной стороны дороги брод реки Березуй, а с другой стороны дорогу перетоптали коровы «Мираторга».
- Шесть лет издеваются над местными населением. Дороги, в которые местные власти вкладывают немалые деньги, разбивают в хлам, - рассказала женщина. - На этих коров нет управы, а вызвать скорую или просто купить продукты для нас большая проблема.
Мы обратились в администрацию Дзержинского района. Нам ответили, что в населенных пунктах Волохово,Колышкино,Лапино,Бышковичи,Буланцево дороги имеют естественное грунтовое покрытие, и поддерживать их в проезжем состоянии возможно только в рамках содержания за счёт выполнения комплекса мероприятий по планировке и укреплению проезжей части.
По словам представителей местного самоуправления, такие мероприятие проводятся каждый год и будут проводится и дальше.
Как уточнили в администрации, для асфальтирования данной дороги необходимо много средств, которыми сейчас бюджет не располагает.
Также в администрации рассказали, что реконструировать дорогу можно с помощью федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Однако для участия необходимо крупное сельхоз производство, которого нет на территории деревень.
-Необходимо изменение критериев отбора в программу, так как без проведения мероприятий по развитию сельских территорий (ремонту дорог, развитию инфраструктуры и др.) привлечь инвесторов для сельскохозяйственного производства на данные территории затруднительно, - написали местные власти.
По поводу агрохолдинга «Мираторг» в администрации не видят никаких нарушений, так как их техника передвигается по дорогам общего пользования.
После первой жалобы мы обращались в «Мираторг», где пообещали передать информацию ответственным сотрудникам.
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