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Пять деревень в Калужской области остались за пределами цивилизации из-за дорог

Софья Фирсова, фото прислал читатель
Опубликовано: 24.11.2023 10:13 0 555
Пять деревень в Калужской области остались за пределами цивилизации из-за дорог

Ранее мы писали о жалобах жителей деревень Дзержинского района на дороги, которые перетоптали коровы.

К нам в редакцию снова поступило обращение с криком о помощи от местных жителей. 

Судя по словам обратившейся местной жительницы, весной и осенью люди остаются за пределами цивилизации, так как с одной стороны дороги брод реки Березуй, а с другой стороны дорогу перетоптали коровы «Мираторга».

- Шесть лет издеваются над местными населением. Дороги, в которые местные власти вкладывают немалые деньги, разбивают в хлам, - рассказала женщина. - На этих коров нет управы, а вызвать скорую или просто купить продукты для нас большая проблема. 

Мы обратились в администрацию Дзержинского района. Нам ответили, что в населенных пунктах Волохово,Колышкино,Лапино,Бышковичи,Буланцево дороги имеют естественное грунтовое покрытие, и поддерживать их в проезжем состоянии возможно только в рамках содержания за счёт выполнения комплекса мероприятий по планировке и укреплению проезжей части. 

По словам представителей местного самоуправления, такие мероприятие проводятся каждый год и будут проводится и дальше.

Как уточнили в администрации, для асфальтирования данной дороги необходимо много средств, которыми сейчас бюджет не располагает. 

Также в администрации рассказали, что реконструировать дорогу можно с помощью федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Однако для участия необходимо крупное сельхоз производство, которого нет на территории деревень. 

-Необходимо изменение критериев отбора в программу, так как без проведения мероприятий по развитию сельских территорий (ремонту дорог, развитию инфраструктуры и др.) привлечь инвесторов для сельскохозяйственного производства на данные территории затруднительно, - написали местные власти. 

По поводу агрохолдинга «Мираторг» в администрации не видят никаких нарушений, так как их техника передвигается по дорогам общего пользования.

После первой жалобы мы обращались в «Мираторг», где пообещали передать информацию ответственным сотрудникам.

Софья Фирсова, фото прислал читатель
Опубликовано: 24.11.2023 10:13 0 555
Тэги: общество
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