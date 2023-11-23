Медведица Маша из калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» готовится к спячке

В Калуге медведица Маша из центра реабилитации диких животных «Феникс» скоро ляжет в спячку.

- Наш мохнатый гидрометцентр собирается в спячку. В связи с этим на территории ЦР Феникс устанавливается режим тишины- никаких строительно- монтажных работ, никаких гостей. До весны, - написала руководитель центра Вероника Матюшина.

Из-за умиротворенного выражения на мордочке косолапой ее называют философским колобком.

В комментариях под видео жители Калужской области пожелали Маше спокойного отдыха и пообещали приходить в центр на цыпочках и говорить шепотом.