Каждый восьмой технологичный офис ВТБ работает на территории ЦФО

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В рамках масштабной модернизации сети ВТБ число офисов нового технологичного формата превысило 100 точек продаж. В Центральном федеральном округе на сегодняшний день клиентов обслуживают 14 новых офисов различного формата. Четыре из них – в Липецке, Калуге, Иванове и Фурманове – были открыты в этом году.

Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания и переформатированы под центры финансовых знаний и услуг. Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой точке отделения, где им удобно. Сотрудники выступают квалифицированными консультантами по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в цифровое пространство. Когда клиент приходит в офис, он может подтвердить операцию и подписать документы электронной подписью в приложении или веб-версии ВТБ Онлайн.



«Сегодня у ВТБ порядка 1,3 тысячи точек продаж, которые мы совершенствуем, внедряем новые технологии, делаем офисы более комфортными для посещения не только в мегаполисах, но и в небольших городах. За последние 1,5 года мы открыли 106 точек нового формата. Планируем расширять сеть и присутствовать в 83 регионах России, в 2024 году откроем офисы в Ингушетии, Калмыкии, Тыве и Карачаево-Черкесии. Нам важно активно расширять доступность банковского сервиса не только в крупных городах, но и заходить в небольшие, с населением до 50 тысяч человек. Не всегда там нужны большие флагманские отделения, поэтому мы разработали специальный формат "легкого" офиса, в этом году открыли уже 6 таких точек», – отметил Сергей Нечаев, вице-президент, руководитель департамента администрирования сети ВТБ.



«Легкий» офис по своему функционалу не отличаются от обычных отделений, но его площадь меньше - не превышает 45 квадратных метров. С середины лета ВТБ открыл 6 таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Все они находятся в местах максимального притяжения клиентов - торговые центры, локации рядом с основными муниципальными организациями. До конца года ВТБ откроет «легкий» офис в Гурьевске Кемеровской области.



Сегодня каждая вторая операция совершается в именно офисах, ежедневно там обслуживают свыше 100 тысяч человек. Инфраструктура сети адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья: безбарьерная среда, навигация, обозначения, банкоматы полностью подходят для обслуживания слабовидящих или незрячих.



Подробную информацию о работе офисов вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Банк ВТБ (ПАО).

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