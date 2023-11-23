Сосиски, яйца и овощи больше всего подорожали в калужских магазинах

В магазинах Калужской области за неделю, с 13 по 20 ноября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Новые данные в четверг опубликовал Калугастат.

Сосиски подорожали сразу на 6,6%. Огурцы выросли в цене на 6,3%, морковь – на 4,7%, куриные яйца – на 4,6%.

Но есть и подешевевшие продукты. Так, макароны снизились в цене на 3,3%, колбаса полукопченая и варено-копченая - на 3,2%, сыры – на 2,5%.