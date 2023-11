Органосохраняющая хирургия, интимная пластика и подготовка к ЭКО

erid: LdtCKCeHC

Более 60 лет гинекологическое отделение БСМП г. Калуги оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь женщинам региона. Специалисты отделения владеют всеми видами гинекологических вмешательств: лапароскопическими, влагалищными и традиционными доступом. Операции экспертного уровня проводятся с участием профессора Эдуарда Галлямова – эндохирурга с мировым именем.

Гинекология

Хирургическое лечение миомы матки, аденомиоза и инфильтративного эндометриоза.

органосохраняющие операции (консервативная миомэктомия);

тотальная лапароскопическая гистерэктомия, в т.ч. при миоме матки больших размеров;

тотальная влагалищная гистерэктомия.

экстирпация культи шейки матки;

Малоинвазивная хирургия придатков матки:

операции лапароскопическим доступом любой сложности по поводу кист и опухолей яичников любых размеров, поликистозных яичников, внематочной беременности, хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, спаечного процесса в малом тазу и брюшной полости, бесплодия

хирургическое лечение хронических тазовых болей.

лапароскопия перед процедурой ЭКО.

Хирургическое лечение тазового пролапса (опущения и выпадения матки) и недержания мочи при напряжении;

хирургическая коррекция генитального пролапса сетчатыми имплантами по современным методикам

ТОТ – лечение стрессового недержания мочи синтетической влагалищной лентой.

Хирургическое лечение внутриматочной патологии: офисная и оперативная гистероскопия, гистерорезектоскопия при внутриматочной патологии (полипы, гиперплазия, эндометрия, субмукозные миоматозные узлы, внутриматочные синехии, внутриматочная перегородка).

Симультанные операции любой сложности при сочетании гинекологической патологии с хирургической (хронический калькулезный холецистит, кисты печени и поджелудочной железы, грыжи различной локализации и другие).

Gynaecology

Surgical treatment of uterine myoma, adenomyosis and infiltrative endometriosis.

Preserving surgeries (conservative myomectomy);

Total laparoscopic hysterectomy, including uterine myoma of large sizes;

Total vaginal hysterectomy.

Cervical stump extirpation;

Minimally invasive surgeries of uterine appendages:

laparoscopic access surgeries of any complexity for cysts and ovarian tumours of any size, polycystic ovaries, ectopic pregnancy, chronic pelvic inflammatory diseases, adhesions in the pelvis and abdominal cavity, infertility

surgical treatment of chronic pelvic pain.

Laparoscopy before IVF procedure.

Surgical treatment of pelvic prolapse (uterus prolapse and procidentia) and stress urinary incontinence;

Surgical correction of vaginal prolapse with surgical mesh using state-of-the-art methods

TOT – treatment of stress urinary incontinence with a synthetic vaginal tape.

Surgical treatment of uterine pathology: office and operative hysteroscopy, hysteroresectoscopy for uterine pathology (polyps, endometrial hyperplasia, submucosal myoma nodules, uterine synechiae, uterine septum).

Simultaneous surgeries of any complexity for combined gynaecological and surgical pathologies (chronic calculous cholecystitis, liver and pancreatic cysts, hernias of various localizations, etc.).

