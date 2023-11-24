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Органосохраняющая хирургия, интимная пластика и подготовка к ЭКО

Опубликовано: 24.11.2023 09:39 0 404
Органосохраняющая хирургия, интимная пластика и подготовка к ЭКО

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Более 60 лет гинекологическое отделение БСМП г. Калуги оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь женщинам региона. Специалисты отделения владеют всеми видами гинекологических вмешательств: лапароскопическими, влагалищными и традиционными доступом. Операции экспертного уровня проводятся с участием профессора Эдуарда Галлямова – эндохирурга с мировым именем.

Гинекология

  • Хирургическое лечение миомы матки, аденомиоза и инфильтративного эндометриоза.
  • органосохраняющие операции (консервативная миомэктомия);
  • тотальная лапароскопическая гистерэктомия, в т.ч. при миоме матки больших размеров;
  • тотальная влагалищная гистерэктомия.
  • экстирпация культи шейки матки;

Малоинвазивная хирургия придатков матки:

  • операции лапароскопическим доступом любой сложности по поводу кист и опухолей яичников любых размеров, поликистозных яичников, внематочной беременности, хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, спаечного процесса в малом тазу и брюшной полости, бесплодия
  • хирургическое лечение хронических тазовых болей.
  • лапароскопия перед процедурой ЭКО.
  • Хирургическое лечение тазового пролапса (опущения и выпадения матки) и недержания мочи при напряжении;
  • хирургическая коррекция генитального пролапса сетчатыми имплантами по современным методикам
  • ТОТ – лечение стрессового недержания мочи синтетической влагалищной лентой.
  • Хирургическое лечение внутриматочной патологии: офисная и оперативная гистероскопия, гистерорезектоскопия при внутриматочной патологии (полипы, гиперплазия, эндометрия, субмукозные миоматозные узлы, внутриматочные синехии, внутриматочная перегородка).
  • Симультанные операции любой сложности при сочетании гинекологической патологии с хирургической (хронический калькулезный холецистит, кисты печени и поджелудочной железы, грыжи различной локализации и другие).   

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru

https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga

Gynaecology

  • Surgical treatment of uterine myoma, adenomyosis and infiltrative endometriosis.
  • Preserving surgeries (conservative myomectomy);
  • Total laparoscopic hysterectomy, including uterine myoma of large sizes;
  • Total vaginal hysterectomy.
  • Cervical stump extirpation;

Minimally invasive surgeries of uterine appendages:

  • laparoscopic access surgeries of any complexity for cysts and ovarian tumours of any size, polycystic ovaries, ectopic pregnancy, chronic pelvic inflammatory diseases, adhesions in the pelvis and abdominal cavity, infertility
  • surgical treatment of chronic pelvic pain.
  • Laparoscopy before IVF procedure.
  • Surgical treatment of pelvic prolapse (uterus prolapse and procidentia) and stress urinary incontinence;
  • Surgical correction of vaginal prolapse with surgical mesh using state-of-the-art methods
  • TOT – treatment of stress urinary incontinence with a synthetic vaginal tape.
  • Surgical treatment of uterine pathology: office and operative hysteroscopy, hysteroresectoscopy for uterine pathology (polyps, endometrial hyperplasia, submucosal myoma nodules, uterine synechiae, uterine septum).
  • Simultaneous surgeries of any complexity for combined gynaecological and surgical pathologies (chronic calculous cholecystitis, liver and pancreatic cysts, hernias of various localizations, etc.).

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.
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Опубликовано: 24.11.2023 09:39 0 404
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