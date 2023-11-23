Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Установить диагноз поможет излучение

Опубликовано: 23.11.2023 16:02 0 98
Установить диагноз поможет излучение

erid: LdtCKbaah

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ БСМП

В состав отделения лучевой диагностики входят кабинеты МРТ, СКТ и рентгенологические кабинеты, кабинет маммографии.

График работы кабинетов и телефоны:
СКТ:  +7 (4842) 74-40-83.
МРТ:  +7 (4842) 74-46-21, ПН-ПТ с 08:00-20:00.
Рентген: +7 (4842) 72-05-74, круглосуточно.
Маммография: +7 (4842) 72-05-74, ПН-ПТ с 08:00-14:00.

Исследование в отделении лучевой диагностики можно пройти как в рамках программ ОМС и ДМС, так и на платной основе.

КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

СКТ: виды исследований (без контрастного усиления/с контрастным усилением:

  • СКТ черепа, головного мозга (гипофиз, орбиты, придаточные пазухи носа, сосуды головного мозга и т.д.);
  • СКТ-исследования области шеи;
  • СКТ-исследование живота (брюшинной полости и забрюшинного пространства, почек и надпочечников);
  • СКТ-исследование органов малого таза;
  • СКТ-исследование позвоночника, костей и суставов.
  • СКТ-ангиография сосудов головного мозга, шеи, грудной полости, брюшной полости, верхних и нижних конечностей.

Подготовка к исследованиям

При исследовании с внутривенным контрастированием необходимо сдать биохимический анализ крови с показателями: креатинин, не ранее чем за 2 недели до обследования.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

В 2019 году в кабинеты установлены ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ «SIMENS» и «PHILIPS». Они позволяют выполнять не только рентгенографию, но и рентгеноскопию высокого качества.
Максимальная грузоподъемность рентгеновских столов - 210 кг.

Виды исследований:

  • рентгенография органов грудной клетки;
  • рентгенография органов брюшной полости;
  • обзорная и внутривенная урография;
  • рентгенография черепа, позвоночника, костей и суставов;
  • рентгеноскопия пищевода, желудка, 12ПК;
  • энтерография;
  • ирригоскопия;
  • фистулографии.

КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

В кабинет установлен, высокопольный магнитно-резонансный томограф «GE BRIVO 355»  с напряжённостью магнитного поля в 1,5Тл.

Вниманию пациентов с большим весом!

Максимальная грузоподьемность стола 120 кг

Максимальный диаметр апертуры - 60 см

МРТ: виды исследований (без контрастного усиления / с контрастным усилением):

  • МРТ головного мозга (гипофиз, орбиты, придаточные пазухи носа, сосуды головного мозга);
  • МРТ-исследования области шеи;
  • МРТ-исследование живота (брюшинной полости и забрюшинного пространства, билиарной системы, почек и надпочечников);
  • МРТ-исследование органов малого таза;
  • МРТ-исследование позвоночника и суставов (кроме плечевого сустава).

КАБИНЕТ МАММОГРАФИИ

В 2019 году в кабинет установлен Аппарат «Senographe pristina» высокого качества визуализация структур молочных желез.

Показания к проведению маммографии:

  • профилактическое скрининговое исследование женщин старше 40 лет;
  • подозрения на доброкачественные и злокачественные новообразования;
  • дифференциальная диагностика уплотнений в молочной железе;
  • контроль за лечением новообразований;
  • бесплодие.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru

https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga

DEPARTMENT OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY

The department of diagnostic radiology includes MRI, HCT and X-ray rooms, a mammography room.

Office hours and phone numbers:
HCT: +7 (4842) 74-40-83.
MRI: +7 (4842) 74-46-21, MON-FRI 08:00 a.m.—08:00 p.m.
X-ray: +7 (4842) 72-05-74, 24/7.
Mammography: +7 (4842) 72-05-74, MON-FRI 08:00 a.m.—02:00 p.m.

You can undergo examination in the department of diagnostic radiology both within the framework of the CHI and VHI programs, and on a paid basis.

COMPUTER TOMOGRAPHY UNIT

HCT: types of examinations (w/o CE/with CE):

  • Skull, brain HCT (pituitary gland, orbits, paranasal sinuses, cerebral vessels, etc.);
  • Neck HCT;
  • Abdomen HCT (peritoneal cavity and retroperitoneal space, kidneys and adrenal glands);
  • Pelvic HCT;
  • Spine, bone and joint HCT.
  • HCT angiography of the brain, neck, thoracic cavity, abdominal cavity, upper and lower extremity vessels.

Preparation for examination

For an examination with intravenous contrast, it is necessary to undergo a biochemical blood test for creatinine, no earlier than 2 weeks before the examination.

X-RAY UNITS

In 2019, REMOTE-CONTROLLED X-RAY UNITS SIMENS and PHILIPS were installed in the units. They allow for not only radiography, but also high-quality radiography.

The maximum load capacity of the X-ray tables is 210 kg.

Types of examinations:

  • chest X-ray;
  • abdominal X-ray;
  • KUB X-ray and IVU;
  • skull, spine, bone and joint X-ray;
  • esophagus, stomach, duodenum radioscopy;
  • enterography;
  • irrigoscopy;
  • fistulography.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING UNIT

A high-field MRI scanner GE BRIVO 355 with a magnetic field strength of 1.5 T was installed in the unit.

Obese patients, please note!

The maximum load capacity of the table is 120 kg.

The maximum diameter of the aperture is 60 cm.

MRI: types of examinations (w/o CE/with CE):

  • Brain MRI (pituitary gland, orbits, paranasal sinuses, cerebral vessels);
  • Neck MRI;
  • Abdomen MRI (peritoneal cavity and retroperitoneal space, biliary system, kidneys and adrenal glands);
  • Pelvic MRI;
  • Spine and joints MRI (except shoulder joint).

MAMMOGRAPHY UNIT

In 2019, a high-quality of mammary gland imager Senographe Pristina was installed in the unit.

Indications for mammography:

  • preventive screening of women over 40 years;
  • suspected benign and malignant neoplasms;
  • differential diagnosis of indurations in the mammary gland;
  • control over the treatment of neoplasms;
  • infertility.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.
На правах рекламы.

Опубликовано: 23.11.2023 16:02 0 98
Тэги: реkлама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
На Rostelecom Tech Day впервые представят «Аврору» 5.0.
Калужская сбытовая компания начинает новую акцию для потребителей «Создай энергию»
Онлайн-сервисы Калужской сбытовой компании позволяют заботиться о своих близких
«Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в Калужской области: еще шесть деревень теперь на связи
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Виды подшипников, где они используются
Рефинансирование или реструктуризация кредита: подробно рассказываем, что лучше для вас
Профессионально организованные похороны – основные плюсы

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru