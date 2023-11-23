Установить диагноз поможет излучение

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В состав отделения лучевой диагностики входят кабинеты МРТ, СКТ и рентгенологические кабинеты, кабинет маммографии.
График работы кабинетов и телефоны:
СКТ: +7 (4842) 74-40-83.
МРТ: +7 (4842) 74-46-21, ПН-ПТ с 08:00-20:00.
Рентген: +7 (4842) 72-05-74, круглосуточно.
Маммография: +7 (4842) 72-05-74, ПН-ПТ с 08:00-14:00.
Исследование в отделении лучевой диагностики можно пройти как в рамках программ ОМС и ДМС, так и на платной основе.
СКТ: виды исследований (без контрастного усиления/с контрастным усилением:
Подготовка к исследованиям
При исследовании с внутривенным контрастированием необходимо сдать биохимический анализ крови с показателями: креатинин, не ранее чем за 2 недели до обследования.
В 2019 году в кабинеты установлены ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ «SIMENS» и «PHILIPS». Они позволяют выполнять не только рентгенографию, но и рентгеноскопию высокого качества.
Максимальная грузоподъемность рентгеновских столов - 210 кг.
Виды исследований:
В кабинет установлен, высокопольный магнитно-резонансный томограф «GE BRIVO 355» с напряжённостью магнитного поля в 1,5Тл.
Вниманию пациентов с большим весом!
Максимальная грузоподьемность стола 120 кг
Максимальный диаметр апертуры - 60 см
МРТ: виды исследований (без контрастного усиления / с контрастным усилением):
В 2019 году в кабинет установлен Аппарат «Senographe pristina» высокого качества визуализация структур молочных желез.
Показания к проведению маммографии:
Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru
https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga
The department of diagnostic radiology includes MRI, HCT and X-ray rooms, a mammography room.
Office hours and phone numbers:
HCT: +7 (4842) 74-40-83.
MRI: +7 (4842) 74-46-21, MON-FRI 08:00 a.m.—08:00 p.m.
X-ray: +7 (4842) 72-05-74, 24/7.
Mammography: +7 (4842) 72-05-74, MON-FRI 08:00 a.m.—02:00 p.m.
You can undergo examination in the department of diagnostic radiology both within the framework of the CHI and VHI programs, and on a paid basis.
HCT: types of examinations (w/o CE/with CE):
Preparation for examination
For an examination with intravenous contrast, it is necessary to undergo a biochemical blood test for creatinine, no earlier than 2 weeks before the examination.
In 2019, REMOTE-CONTROLLED X-RAY UNITS SIMENS and PHILIPS were installed in the units. They allow for not only radiography, but also high-quality radiography.
The maximum load capacity of the X-ray tables is 210 kg.
Types of examinations:
A high-field MRI scanner GE BRIVO 355 with a magnetic field strength of 1.5 T was installed in the unit.
Obese patients, please note!
The maximum load capacity of the table is 120 kg.
The maximum diameter of the aperture is 60 cm.
MRI: types of examinations (w/o CE/with CE):
In 2019, a high-quality of mammary gland imager Senographe Pristina was installed in the unit.
Indications for mammography:
You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко.
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