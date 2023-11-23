В Калуге водителя, сбившего велосипедиста на тротуаре, оштрафовали на 30 000 рублей

Калужский районный суд взыскал компенсацию морального вреда с местного жителя, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом рассказали в четверг, 23 ноября, в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 30 августа 2021 года на улице Карла Либкхнехта в Калуге водитель автомобиля «Сааб» сбил на тротуаре несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток перевернулся через капот и получил ушиб ноги и ссадины. Виновника аварии лишили прав на год и месяц.

Пострадавший обратился в суд за компенсацией морального вреда в размере 30 000 рублей. Ответчик признал свою вину, но отказывался компенсировать ущерб.

Сначала суд постановил взыскать с ответчика 10 000 рублей, но истец обжаловал решение в областном суде.

После рассмотрения материалов дела, суд увеличил размер компенсации до 30 000 рублей. Решение вступило в законную силу.