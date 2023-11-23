Вещи из Древней Руси нашли в Калужской области

Во время археологических раскопок в исторической части Козельска в нынешнем году обнаружены вещи древнерусского периода. Фото в четверг, 23 ноября. опубликовало управление по охране объектов культурного наследия в Калужской области.

Это фрагменты керамики, стеклянных браслетов и шиферное пряслице.

Археологи начали работы в Козельске в 2010 году. Затем раскопки проводились в 2012 и 2018 годах.