В Калужской области нашли 20 тонн опасных мандаринов

На складе временного хранения в Калужской области обнаружены турецкие мандарины, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой. Об этом 22 ноября сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

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