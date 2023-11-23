Житель Калужской области вернул 452 тысячи рублей, чтобы улететь в Африку

В Людиновском районе мужчина не платил по кредитам и накопил долг в 452 тысячи рублей, сообщили 23 ноября в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Некоторое время исполнительные производства были приостановлены, так как этот человек стал военнослужащим.

А недавно мужчина сам выплатил долг в 452 тысячи рублей, чтобы отправиться в командировку в Африку.