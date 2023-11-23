В Калуге установят памятник городскому голове Ивану Ципулину

В Калуге на улице Подвойского планируется весной открыть памятник городскому голове Ивану Ципулину. Скульптуру авторства Андрея Мартьянова установят рядом с домом, в котором жил Ципулин, рассказал 22 ноября главный архитектор города Алексей Комов.

Саму усадьбу Ципулина недавно выставили на торги. Потенциальный инвестор должен заплатить почти 14 миллионов рублей и за семь лет отреставрировать дом.

По задумке властей, от дома Ципулина вниз к Оке продлят сквер.

Иван Ципулин был городским головой Калуги с 1885 по 1901 годы. По его инициативе в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, были построены водопровод и городская библиотека.

Интересно, что в 1921 году установленный в Калуге памятник Марксу многие жители воспринимали как памятник Ципулину. Между этими людьми есть внешнее сходство.