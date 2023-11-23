Образовательная программа от «Мираторг» в Калужской области: бесплатное обучение детей сотрудников в агровузах

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Брянск, 22 ноября 2023 г. Агропромышленный холдинг «Мираторг», один из крупнейших работодателей в российском агропромышленном секторе, в рамках успешного сотрудничества с ведущими аграрными вузами обеспечит бесплатное обучение в вузах агропромышленной отрасли детей своих сотрудников. Одиннадцатиклассники, которые в следующем году будут заканчивать школу, имеют возможность не только бесплатно получить образование от компании, но и гарантированное место работы.
Бесплатное обучение от компании предлагается по специальностям «агрономия», «ветеринария», «инженерия» и «зоотехния» в 17 вузах Центральной России, Москвы и Санкт-Петербурга. Причём выбирать вуз только в родном регионе – не обязательно. Для обучения, а также дальнейшей работы, выпускник вместе с родителями может выбрать наиболее подходящий для себя регион, или поучиться в другом городе, а затем вернуться осваивать профессию на Родину.
Корпоративным студентам «Мираторга» гарантируется стипендия от компании, зачисление вне конкурса, оплачиваемая практика, сопровождение на стажировке от опытных сотрудников компании, а главное – трудоустройство по окончании вуза.
«Мираторг» – один из крупнейших инвесторов и работодателей в АПК России - ежегодно создаёт новые рабочие места, предоставляя сотрудникам все социальные гарантии и достойную заработную плату, превышающую средний заработок по отрасли. Агрохолдинг создаёт все условия для обучения и развития не только для состоявшихся успешных специалистов, но и для молодёжи, получающей возможность реализовать свой потенциал уже со студенческой скамьи.
Холдинг активно сотрудничает со 115 профильными высшими и средними учебными заведениями страны, реализует масштабную программу практической подготовки студентов «Поколение Мираторг»: проводит стажировки, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с работниками предприятий и другие партнёрские мероприятия.
Программа сотрудничества с вузами продолжается ещё с 2015 года. Сначала для повышения квалификации сотрудников, уже работающих на предприятии – в вузах-партнёрах выделялись бюджетные места для получения работниками «Мираторга» высшего образования на заочном отделении по программе бакалавриата по агроспециальностям. Второй этап – стажировки для студентов брянских, белгородских, курских, орловских, московских и других вузов и ссузов России на современных производственных площадках компании. На время такой практики учащиеся официально трудоустроены, получают достойную заработную плату, обеспечиваются жильём, спецодеждой и корпоративным транспортом. Всё это позволяет молодым специалистам успешно работать в сельхозпроизводстве после окончания учёбы или на выпускном курсе, и число стажёров-выпускников, начавших карьеру в «Мираторге», ежегодно растёт.
Третий этап образовательной программы – бесплатное обучение в агровузах детей сотрудников компании – это не только формирование кадрового резерва, но и строительство «социальных лифтов», возможность поступления школьников из «глубинки» в лучшие аграрные вузы страны, появление рабочих династий.
Вузы-партнёры:
ООО «БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ».
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