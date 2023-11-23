Образовательная программа от «Мираторг» в Калужской области: бесплатное обучение детей сотрудников в агровузах

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Брянск, 22 ноября 2023 г. Агропромышленный холдинг «Мираторг», один из крупнейших работодателей в российском агропромышленном секторе, в рамках успешного сотрудничества с ведущими аграрными вузами обеспечит бесплатное обучение в вузах агропромышленной отрасли детей своих сотрудников. Одиннадцатиклассники, которые в следующем году будут заканчивать школу, имеют возможность не только бесплатно получить образование от компании, но и гарантированное место работы.

Бесплатное обучение от компании предлагается по специальностям «агрономия», «ветеринария», «инженерия» и «зоотехния» в 17 вузах Центральной России, Москвы и Санкт-Петербурга. Причём выбирать вуз только в родном регионе – не обязательно. Для обучения, а также дальнейшей работы, выпускник вместе с родителями может выбрать наиболее подходящий для себя регион, или поучиться в другом городе, а затем вернуться осваивать профессию на Родину.

Корпоративным студентам «Мираторга» гарантируется стипендия от компании, зачисление вне конкурса, оплачиваемая практика, сопровождение на стажировке от опытных сотрудников компании, а главное – трудоустройство по окончании вуза.

«Мираторг» – один из крупнейших инвесторов и работодателей в АПК России - ежегодно создаёт новые рабочие места, предоставляя сотрудникам все социальные гарантии и достойную заработную плату, превышающую средний заработок по отрасли. Агрохолдинг создаёт все условия для обучения и развития не только для состоявшихся успешных специалистов, но и для молодёжи, получающей возможность реализовать свой потенциал уже со студенческой скамьи.

Холдинг активно сотрудничает со 115 профильными высшими и средними учебными заведениями страны, реализует масштабную программу практической подготовки студентов «Поколение Мираторг»: проводит стажировки, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с работниками предприятий и другие партнёрские мероприятия.

Программа сотрудничества с вузами продолжается ещё с 2015 года. Сначала для повышения квалификации сотрудников, уже работающих на предприятии – в вузах-партнёрах выделялись бюджетные места для получения работниками «Мираторга» высшего образования на заочном отделении по программе бакалавриата по агроспециальностям. Второй этап – стажировки для студентов брянских, белгородских, курских, орловских, московских и других вузов и ссузов России на современных производственных площадках компании. На время такой практики учащиеся официально трудоустроены, получают достойную заработную плату, обеспечиваются жильём, спецодеждой и корпоративным транспортом. Всё это позволяет молодым специалистам успешно работать в сельхозпроизводстве после окончания учёбы или на выпускном курсе, и число стажёров-выпускников, начавших карьеру в «Мираторге», ежегодно растёт.

Третий этап образовательной программы – бесплатное обучение в агровузах детей сотрудников компании – это не только формирование кадрового резерва, но и строительство «социальных лифтов», возможность поступления школьников из «глубинки» в лучшие аграрные вузы страны, появление рабочих династий.

Вузы-партнёры:

Брянский государственный аграрный университет

Брянский государственный технический университет

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина

Российский государственный аграрный университет– МСХА имени К.А. Тимирязева

Воронежский государственный аграрный университет

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия

Юго-Западный государственный университет (Курск)

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (филиал Калининград)

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины

Орловский государственный аграрный университет

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия

Курский государственный аграрный университет

Белгородский государственный аграрный университет

Белгородский государственный технический университет им. Шухова

Калужский филиал МСХА им. Тимирязева

ООО «БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ».

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