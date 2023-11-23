В Калуге прошёл показ коллекции одежды и аксессуаров китайского дизайнера

В Инновационном культурном центре в рамках международного проекта «Звезды и Океан» прошёл показ коллекции одежды и аксессуаров китайского дизайнера Бей Чен по мотивам рисунков детей с аутизмом. Моделями выступили мамы со своими особенными детьми.

Организаторы проекта – Калужская региональная общественная организация по укреплению межкультурных отношений «Мост дружбы» и ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО «Инициатива» в сотрудничестве с французскими и китайскими организациями.

Международный проект «Звезды и Океан» направлен на социализацию детей с диагнозом аутизм и их семей. Авторы проекта – французский певец и поэт Гийом Рат и китайский дизайнер Бей Чен. В рамках проекта дети-аутисты, которых в Китае называют «звёздные дети», проходят курс терапевтических занятий по живописи. Их рисунки посвящены Океану – символу инклюзии. На основе этих рисунков-эскизов китайский дизайнер Бей Чен создаёт коллекции одежды и аксессуаров, которые затем выставляются на продажу. Полученные деньги идут на финансирование организаций, работающих с детьми–аутистами.

Дети-аутисты наделены особым талантом к творчеству, особенно к рисованию. Маленькие художники создают шедевры, наполненные воображением, творчеством, эмоциями и надеждой. Для многих живопись – это единственный способ самовыражения, а кисточка – мост для общения с внешним миром.

Проект был успешно реализован в городах Сиань и Авиньон. Теперь к нему присоединилась и Калуга. Калужские «звездные дети» прошли курс терапевтических творческих занятий на базе детского центра «Оранжевый город». Их рисунки были представлены на выставке, они станут основой для следующей коллекции одежды Бей Чен. Для калужских специалистов и родителей детей с ментальными нарушениями специалист по аутизму Лорэн Фернандэс провела образовательный тренинг.

Участников проекта и зрителей приветствовали заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, депутат Государственной Думы Ольга Коробова, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов.

Юрий Моисеев поблагодарил организаторов фестиваля и подчеркнул, что искусство, любовь и забота о детях, добрые дела сближают людей разных национальностей, стирают границы и позволяют сохранить дружбу между народами.