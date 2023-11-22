ООО «Воловский бройлер» получил золотую медаль на Международная выставке «Петерфуд-2023»

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С 14 по 16 ноября 2023 года в Экспофоруме в Санкт-Петербурге прошла 32-я Международная продовольственная выставка «Петерфуд».
Это крупнейшее мероприятие Северо-Западного региона, которую посетили делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья — в том числе из Китая, Индонезии, Вьетнама и Турции. Основной особенностью выставки «Петерфуд» является обширная программа мероприятий, которая способствует эффективному взаимодействию между ритейлерами и поставщиками, позволяя представить новые продукты и бренды, обсудить выгодные условия сотрудничества и начать поставки товаров в магазины России и других стран.
В рамках выставки «Петерфуд-2023» прошел конкурс для производителей продуктов питания «НАША МАРКА».
На официальной церемонии награждения конкурса «Наша Марка» компетентное жюри, состоящее из научного состава ИТМО и экспертов Центра Контроля Качества вручили птицефабрике Воловский бройлер золотую медаль за уникальную новинку новогоднего сезона - Цыпленок табака с ананасами.
Упорная работа Воловского бройлера по совершенствованию технологий и повышению качества продукции были по достоинству оценены не только преданными покупателями, но и профессионалами отрасли пищевой промышленности.
Реклама. ООО «Воловский бройлер»
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