Актеру-дебоширу выписали штраф за курение и хулиганство

Ранее мы писали о том, что актер Сергей Чирков, устроивщий пьяное выступление на концерте в Обнинске, прибыл в отделение полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Чиркова оштрафовали за мелкое хулиганство и курение в помещении. За каждое нарушение он заплатит по 500 рублей.

Чирков свою вину признал.