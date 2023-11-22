Калужанка участвует в финале конкурса «Флагманы образования»

В нынешнем году в дистанционном этапе конкурса участвовали 34 385 человек. В финал попали более 250 студентов, сообщили 22 ноября в правительстве Калужской области.

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