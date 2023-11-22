В больницы Калужской области поставят новое оборудование

В 2024 году планируется поставка нового оборудования в больницы региона, сообщили 22 ноября в правительстве Калужской области.

- В 2024 году в больницах появится новое оборудование: маммографы, флюорографы, рентгены, аппараты ультразвуковой диагностики и холтеры, - заявили в Минздраве.

Оборудование направят в Кировский, Спас-Деменский, Барятинский, Куйбышевский, Думиничский, Людиновский, Бабынинский, Джерзинский, Медынский районы и в больницы Калуги.