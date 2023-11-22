В Калуге водитель «Рено» врезался в самосвал

В управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности про аварию на улице Тульской, которая произошла вечером 21 ноября.

Около 20:00 в районе дома №141 65-летний водитель «Рено Дастер» ехал в сторону центра и врезался в припаркованный самосвал МАЗ.

Травмы получил сам автомобилист. Его доставили в больницу.