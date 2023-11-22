Устроивший пьяное представление в Обнинске актер приехал в отделение полиции

Ранее мы рассказывали об инциденте с актером Сергеем Чирковым в обнинском дворце культуры. Хулиган напугал детей, курил на сцене и вел себя неадекватно. Директору заведения пришлось попросить актера удалиться со сцены.

Сегодня стало известно, что актер был в прокуратуре Обнинска. Он давал пояснения по факту проводимой проверки. В надзорном ведомстве нам рассказали, что в полиции на актера должны составить протокол за мелкое хулиганство.

Мы обратились за комментариями в полицию. Там нам рассказали о том, что на данный момент проверка еще не закончена.