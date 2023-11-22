Губернатор Калужской области встретился с вьетнамскими предпринимательницами

В среду, 22 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках своей поездки в Азию встретился с представительницами Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей «Стальные розы».

Эта структура объединяет 8000 участников.

- Очаровательные женщины, которые по деловым качествам не уступают мужчинам. Ассоциация играет важную роль в международной интеграции страны. Участвует в социальных проектах: «щедрость и сострадание» - ее девиз. Внесла большой вклад в борьбу с COVID-19, - прокомментировал Шапша. - Многие женщины подчеркивали ту неразрывную связь, которая есть у России и Вьетнама. Многие учили русский язык в школе, любят наши песни. Не раз говорили о помощи, которую наша страна оказала в борьбе за независимость Вьетнама. И о той поддержке, какую оказываем сейчас.

По словам губернатора, многие предпринимательницы заинтересовались работой с Калужской областью.