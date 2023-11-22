В Калужской области нанесли разметку и установили знак после вмешательства прокуратуры

В Хвастовичском районе около школы установили знак «Пешеходный переход» и нанесли разметку. Об этом рассказали в среду, 22 ноября, в пресс-службе надзорного ведомства.



Меры были предприняты по требованию прокуратуры.

Нарушение федерального законодательства было устранено после обращения прокурора района.