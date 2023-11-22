Дмитрий Разумовский встретился с руководителями калужских ИТ-компаний

В Калуге заместитель губернатора Дмитрий Разумовский поучаствовал в заседании правления ИКТ-кластера нашего региона.

Сейчас в области зарегистрирована 661 организация в ИТ-сфере. За девять месяцев 2023 года объем производства у них составил около 12,7 миллиарда рублей, налоговые отчисления в экономику региона – более 5,7 миллиарда.

Разумовский напомнил, что в Калужской области ИТ-компаниям оказывают помощь. Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения до 1 % и 5 % и установлено право на применение инвестиционного налогового вычета. 11 ИТ-специалистам выдана в нынешнем году льготная ипотека.

На встрече также обсуждали перспективные инновационные разработки.

- Важно, чтобы калужские ИТ-компании активно участвовали в цифровизации области и предлагали свои решения для включения в стратегию, а также смогли включиться в реализацию ведущих федеральных проектов, – рассказал замгубернатора.