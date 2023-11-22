Бывшего городского голову Калуги повысили в Совете Федерации

Бывший городской голова Калуги Николай Любимов назначен первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

- За это единогласно проголосовали сенаторы на сегодняшнем пленарном заседании, - сообщил 22 ноября бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который и является председателем комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Напомним, месяц назад Любимов был назначен заместителем председателя, а сейчас повышен до первого зама.

Любимов был городским головой Калуги и заместителем губернатора Калужской области как раз при Артамонове. Потом он уехал в Рязань, где проработал губернатором пять лет. В сентябре прошлого года Любимов стал сенатором от Рязанской области.