Владислав Шапша встретился с Тхай Хыонг

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во Вьетнаме встретился с президентом концерна TH Group Тхай Хыонг.

- Удивительная женщина, - написал Шапша. - Основать большой бизнес в своей стране – непростое дело. А вывести проекты за международный уровень – далеко не всем мужчинам такое по плечу.

В Калужской области у этой вьетнамской компании три проекта – две фермы и завод по переработке молока. Вторая ферма и молокозавод должны открыться в 2024 году. В Ульяновском районе поголовье скота вырастет с 3000 до 6000.

Также калужский губернатор обсудил с предпринимательницей сотрудничество в других сферах, где у вьетнамской компании есть опыт. В частности, речь шла о фармацевтике и культуре.