Ремонт еще одной дороги завершается в Калужской области

Там приводят в порядок участок в пять километров, рассказали 22 ноября в министерстве транспорта Калужской области.

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