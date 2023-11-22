В Калужской области загрузили в шахту межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс»

В Калужской области ведутся работы по перевооружению Козельского ракетного соединения. В среду, 22 ноября, правительство региона сообщило о загрузке в шахту межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Работы длились несколько часов.

В министерстве обороны России заявили, что ракетное соединение в Калужской области стало первым, которое перевооружается на «Ярс» стационарного базирования.