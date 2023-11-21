Жители Калужской области стали чаще обращаться в МФЦ

В нынешнем году в МФЦ Калужской области стало больше посетителей.

С января по октябрь зафиксированы 827 894 визита. В прошлом году за этот же период было 809 427, сообщил 21 ноября заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

- При этом это не только традиционные бумажные услуги, - пояснил он. - В МФЦ организованы секторы пользовательского сопровождения, где можно заказать услуги в электронном виде с использованием портала госуслуг.