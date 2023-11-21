Калугу признали лидером по качеству жизни среди средних российских городов

Финансовый университет при правительстве России признал Калугу лидером среди городов с населением больше 250 тысяч человек. Об этом сообщил 21 ноября городской голова Дмитрий Денисов.

- Эксперты проводили социологические исследования потребительской активности, качества медицинского обслуживания и образования, состояния инфраструктуры и других параметров, характеризующих качество жизни, - прокомментировал чиновник. - Критериев много, но самый главный из них – мнение жителей о своём городе. Поэтому, прежде всего, спасибо вам, калужане, за такую оценку! И за то, что, несмотря на имеющиеся в городе несовершенства, вы видите и перемены Калуги к лучшему, видите развитие нашего любимого города!

Получит ли город что-то еще, кроме диплома, Денисов пока не уточнил.