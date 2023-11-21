В России объем ипотеки на частные дома в 2023 году установит рекорд

По итогам 2023 года жители России возьмут в ипотеку около 440 миллиардов рублей на строительство частных домов. Этот рекордный показатель в три раза больше, чем было год назад.

Главный фактор такого роста – льготная ипотека.

Как рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, россияне все чаще отдают предпочтение строительству своего дома.

- В первую очередь, «бум» спроса на индивидуальное жилье подогревает его комфортность, особенно если речь идет о семьях с детьми, - прокомментировал эксперт.

Также важным он назвал то, что индивидуальное жилищное строительство поддерживается государством через льготную ипотеку.

В то же время уровень проникновения ипотеки в этот сегмент остается низким. Физлиц сдерживает низкий уровень цивилизованности частного строительства и повышенные требования банков. Девелоперов останавливают высокие затраты на этапе строительства и отсутствие механизмом проектного финансирования. Банки опасаются незавершения строительства и низкой ликвидности загородной недвижимости.