Калужане не торопятся устраиваться на работу за 75 тысяч рублей

Почему объявленные вакансии в УКТ остаются невостребованными? О развитии городского пассажирского транспорта шел разговор в понедельник, 20 ноября на общегородской планерке Калуги.

Городской голова Калуги так же поднял болезненную проблему взаимосвязи наполнения местной казны и решения городских проблем.

Кроме этого, на совещании обсудили ход реконструкции Синих мостов.

Почему так мало денег

Среди постоянных нареканий со стороны горожан можно выделить сегмент недовольных скоростью решения тех или иных проблем города. Действительно, неужели так сложно засыпать яму на дороге или убрать кучу мусора у контейнерной площадки? Дело-то на пару часов.

«Вы должны устранить» - завершают гневные посты рассерженные горожане. Никто не спорит, конечно, должны. Однако, давайте разберемся в механизме действий подразделений городской управы. Совсем не для того, чтобы оправдать или обелить городские структуры. Просто, чтобы понять.

Для того чтобы произвести работы, не входящие в план, утверждённый согласно принятого городской думой бюджета, необходимо найти для этого дополнительные средства. Их поиск сегодня одна из головных болей руководства города. Но даже бюджетные средства далеко не бездонны. Местный бюджет, из которого выплачиваются заработная плата тем же рабочим, засыпающим яму на дороге, сам материал, топливо для техники и прочее, формируется в основном из налоговых поступлений. А их, эти налоги, платят местный бизнес.

- И здесь, важно понимать, что, если бизнес будет всячески уходить он уплаты налога, городу просто не на что будет те же дороги ремонтировать, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Часто бывает, выслушиваешь претензии того или иного калужанина, а потом спрашиваешь, где он работает и выясняется, что человек, скажем, занимается отделочными работами, но деньги получает напрямую от заказчика налом.

- От наполнения местного бюджета зависит скорость решения проблем города, - говорит Дмитрий Денисов. - Дороги, парки, скверы, озеленение, - все это возможно сделать или отремонтировать только за счет средств местного бюджета. Безусловно, у нас есть серьезное подспорье в виде национальных проектов. Благодаря участию в этих проектах нам удалось реконструировать Северный въезд, сейчас идет реконструкция Синих мостов, реконструкция и строительство коллекторов на правобережье и районе микрорайона Турынино.

Конечно, есть в структуре городской управы подразделения, обязанные контролировать деятельность предпринимателей.

- Я хочу, чтобы у всех было четкое понимание: решение городских проблем может быть осуществлено только за счет средств местного бюджета, - отметил Дмитрий Денисов. - От того, сколько каждый калужанин положит в общую копилку местного бюджета, напрямую зависит привлекательность и комфортность жизни в нашем городе.

Уникальный переврез

Подрядчик установил 12 из 16 буронабивных скважин, завершаются работы по выносу коммуникаций. До конца недели будут завершены работы по ливневой канализации. Со следующего понедельника рабочие переходят на другую сторону мостового перехода и приступают к бурению скважин там.

- С 22 ноября подрядчик начинает завоз песка для обустройства улицы ко Второму городскому проезду, - сообщил заместитель руководителя УКС Калуги Михаил Шубин. - Кроме этого, на этой неделе мы приступаем к переврезке газопровода.

Кстати, эта переврезка в какой-то мере уникальна. Она будет осуществляться под давлением.

- Газопровод не отключается, процедура переврезки будет происходить под давлением газа, - уточнил Михаил Шубин. – Подрядчик на этой неделе завезет необходимое для этой процедуры специальное оборудование.

- Мы это делаем для того, чтобы не оставить в холодное время потребителей без газа, - объяснил главный инженер АО «Газпром газораспределение Калуга» Денис КУЗИН.

Таким образом, после переврезки газа, со стороны Тарутинской улицы работы будут закончены и сетевые организации переходят на другую сторону – улицы Глаголева и Степная.

- Будем надеяться, что в декабре пролетное сооружение будет установлено и калужане воочию смогут увидеть, как будет выглядеть новый мостовой переход, металлическую конструкцию обновленных Синих мостов, - сказал Дмитрий Денисов.

Автобусы на Правый берег

Напомним, в этом году муниципальный общественный транспорт зашел на северное направление города, потеснив частных перевозчиков, которые, по мнению горожан и городских властей, неудовлетворительно справлялись со своими обязанностями по перевозке населения. Усилен был маршрут на Европейский квартал.

Город по лизингу получит ещё 27 автобусов плюсом к уже 107 приобретенных ранее. Кстати, плательщиком в этот раз стал не местный, а региональный бюджет. Первые автобусы уже вышли на маршруты.

- Сейчас планируем зайти на Правый берег, - рассказал Дмитрий Денисов. - Всех водителей, которые ранее работали на частных перевозчиков, приглашаем на работу к себе в УКТ. Мы должны поднять на качественно иной уровень обслуживание пассажиров. Частники не справляются, мы это видим.

- Мы получили 90 автобусов из 135, оставшиеся 45 планируем получить в течение декабря, - рассказал руководитель Управления калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ. - С 1 декабря начинаем движение на Правый берег. Это два маршрута: 26-Л и 76-Л. Городской рынок – ул. Серафима Туликова и Микрорайон Кошелев – Дубрава. По этим маршрутам пойдет 21 автобус средней вместимости. Сейчас мы активно набираем дополнительный штат водителей. У нас открыто много вакансий, но пока очередей на них не видно.

Вадим Витьков озвучил среднюю зарплату водителей УКТ. Она составляет 75 тысяч рублей, кроме этого, предусмотрен весь социальный пакет, право получения льготной пенсии по выслуге лет и иные льготы. Да и работа на новеньком автобусе с автоматической коробкой передач, кондиционером ни в какое сравнение не идет с работой на старых пазиках, колесящих до сих пор по городским маршрутам общественного транспорта.

Кстати, к вопросу о пополнении городского бюджета за счет налогов, руководитель УКТ пояснил, что, занимая 25-30% рынка общественных перевозок УКС платит от 200 до 260 млн. рублей в совокупности всех налогов. Остальные 70-75% перевозок в городе приносят не более 20 млн. рублей в качестве налогов. Как говорится, почувствуйте разницу.

С увеличением покрытия маршрутов УКТ, постепенно уйдут в прошлое и проблемы с вечерними перевозками, когда после 21.00 дождаться частного перевозчика практически невозможно.

- Муниципальный транспорт будет ходить строго по расписанию, независимо от времени суток и количества пассажиров в салоне, - заверил городской голова Калуги.