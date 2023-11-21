Опасный дом снесли в Калужской области

В поселке Товарково Дзержинского района снесли аварийный двухэтажный дом. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Работы проведены после обращения прокуроров в суд, который обязал местных чиновников снести заброшку.

Аварийное здание создавало угрозу жизни людей, туда могли забраться дети.