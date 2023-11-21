В Калужской области Фонд президентских грантов запускает марафон для НКО

В помощь сотрудников НКО в Калужской области пройдет онлайн-марафон. В рамках этого мероприятия помогут разработать социальные проекты и заполнить заявки на конкурс.

Потенциальным участникам нужно до 27 ноября изучить уроки первого модуля онлайн-курса «Социальное проектирование», выполнить там практические задания и зарегистрироваться.

До 17 декабря будут приниматься заявки на участие.

Сам онлайн-марафон Фонд президентских грантов проведет с 16 января по 5 марта 2024 года.