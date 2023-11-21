Анатолия Артамонова наградили медалью С.Ю. Витте и Почетной грамотой министерства финансов

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который сейчас является председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, получил ведомственные награде Минфина России.

Министр Антон Силуанов вручил сенатору медаль С.Ю. Витте и Почетную грамоту ведомства. Награды приурочены к 220-летию министерства финансов. Артамонова отметили за эффективное взаимодействие в различных сферах деятельности.

- Благодарю комитет за содействие и хотел бы отметить лично вашу работу, Анатолий Дмитриевич, - заявил Силуанов.