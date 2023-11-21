Синтез информационных и медицинских технологий

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Центр эндохирургии БСМП специализируется на проведении сложных лапароскопических операций в области хирургии, гинекологии, урологии.
Хирургия – лапароскопические вмешательства при желчнокаменной болезни, грыжах различной локализации, язвенной и рефлюксной болезнях желудка, по поводу кист печени и поджелудочной железы, при болезнях толстой кишки.
Гинекология - лапароскопические операции на матке и ее придатках при кистах, миоме матки, воспалительных заболеваниях, операции по поводу бесплодия, пролапса гениталий, стерилизации.
Урология - лапароскопические вмешательства по поводу мочекаменной болезни, гидронефроза, аденомы предстательной железы, недержания мочи.
Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru
https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga
The BSMP Endosurgery Center specializes in performing complex laparoscopic operations in the field of surgery, gynecology, and urology.
Surgery — laparoscopic interventions for cholelithiasis, hernias of various localizations, stomach ulcers and reflux diseases, hepatic and pancreatic cysts, colon diseases.
Gynaecology — laparoscopic surgeries on uterus and its appendages in case of cysts, uterine myoma, inflammatory diseases, operations for infertility, genital prolapse treatment, sterilization.
Urology — laparoscopic interventions for urolithiasis, hydronephrosis, prostatic adenoma, urinary incontinence.
You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru
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