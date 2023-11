Синтез информационных и медицинских технологий

erid: LdtCKPn4c

Центр эндохирургии БСМП специализируется на проведении сложных лапароскопических операций в области хирургии, гинекологии, урологии.

Только здесь проводят междисциплинарные лапароскопические вмешательства, что позволяет за одну операцию решить несколько проблем.

Современная диагностическая база.

Единственный в регионе интегрированный операционный комплекс.

Гордость подразделения - Симуляционный центр, главная задача которого внедрение новых технологий, обучение, повышение квалификации медицинских кадров.

Комфорт пациентов обеспечивает стационар нового поколения.

Хирургия – лапароскопические вмешательства при желчнокаменной болезни, грыжах различной локализации, язвенной и рефлюксной болезнях желудка, по поводу кист печени и поджелудочной железы, при болезнях толстой кишки.

Гинекология - лапароскопические операции на матке и ее придатках при кистах, миоме матки, воспалительных заболеваниях, операции по поводу бесплодия, пролапса гениталий, стерилизации.

Урология - лапароскопические вмешательства по поводу мочекаменной болезни, гидронефроза, аденомы предстательной железы, недержания мочи.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.

The BSMP Endosurgery Center specializes in performing complex laparoscopic operations in the field of surgery, gynecology, and urology.

This is the only place where specialists perform interdisciplinary laparoscopic interventions, allowing several problems to be solved during a single surgery.

Modern diagnostic base.

The only integrated operating complex in the region.

We are especially proud of the Simulation Center, whose main task is implementation of new technologies, training, advanced training of medical staff.

Patient comfort is ensured by a new generation hospital.

Surgery — laparoscopic interventions for cholelithiasis, hernias of various localizations, stomach ulcers and reflux diseases, hepatic and pancreatic cysts, colon diseases.

Gynaecology — laparoscopic surgeries on uterus and its appendages in case of cysts, uterine myoma, inflammatory diseases, operations for infertility, genital prolapse treatment, sterilization.

Urology — laparoscopic interventions for urolithiasis, hydronephrosis, prostatic adenoma, urinary incontinence.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.

3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.

