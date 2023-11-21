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Синтез информационных и медицинских технологий

Опубликовано: 21.11.2023 10:44 0 450
Синтез информационных и медицинских технологий

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Центр эндохирургии БСМП специализируется на проведении сложных лапароскопических операций в области хирургии, гинекологии, урологии.

  • Только здесь проводят междисциплинарные лапароскопические вмешательства, что позволяет за одну операцию решить несколько проблем.
  • Современная диагностическая база.
  • Единственный в регионе интегрированный операционный комплекс.
  • Гордость подразделения - Симуляционный центр, главная задача которого внедрение новых технологий, обучение, повышение квалификации медицинских кадров.
  • Комфорт пациентов обеспечивает стационар нового поколения.

Хирургия – лапароскопические вмешательства при желчнокаменной болезни, грыжах различной локализации, язвенной и рефлюксной болезнях желудка, по поводу кист печени и поджелудочной железы, при болезнях толстой кишки.

Гинекология - лапароскопические операции на матке и ее придатках при кистах, миоме матки, воспалительных заболеваниях, операции по поводу бесплодия, пролапса гениталий, стерилизации.

Урология - лапароскопические вмешательства по поводу мочекаменной болезни, гидронефроза, аденомы предстательной железы, недержания мочи.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.
www.bsmp40.ru

https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga

The BSMP Endosurgery Center specializes in performing complex laparoscopic operations in the field of surgery, gynecology, and urology.

  • This is the only place where specialists perform interdisciplinary laparoscopic interventions, allowing several problems to be solved during a single surgery.
  • Modern diagnostic base.
  • The only integrated operating complex in the region.
  • We are especially proud of the Simulation Center, whose main task is implementation of new technologies, training, advanced training of medical staff.
  • Patient comfort is ensured by a new generation hospital.

Surgery — laparoscopic interventions for cholelithiasis, hernias of various localizations, stomach ulcers and reflux diseases, hepatic and pancreatic cysts, colon diseases.

Gynaecology — laparoscopic surgeries on uterus and its appendages in case of cysts, uterine myoma, inflammatory diseases, operations for infertility, genital prolapse treatment, sterilization.

Urology — laparoscopic interventions for urolithiasis, hydronephrosis, prostatic adenoma, urinary incontinence.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.
www.bsmp40.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.
На правах рекламы.
Опубликовано: 21.11.2023 10:44 0 450
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