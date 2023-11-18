В калужских школах планируют запретить телефоны на уроках

Госдума в первом чтении приняла закон об ограничении использования телефонов на уроках. Во время учебного процесса их можно будет использовать только в экстренных случаях или в образовательных целях.

Существует ли острая проблема с телефонами на уроках в Калужской области? За комментариями мы обратились к помощнику министра науки и образования Калужской области Михаилу Морозову.

Михаил упомянул об актуальных санитарных требованиях Роспотребнадзора от 28 сентября 2020 года. В них есть формулировка: «Для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

По словам Морозова, это помогает учителю сформировать перечень своих методик.

- Если говорить о запрете использования телефонов как о мере воздействия на учеников, то эти процессы регулируются педагогическими методами учителя и внутренними документами школы. Каждый ученик должен понимать, что на уроке нужно быть погруженным в изучаемую тему, а не сидеть в гаджете, - рассказал Морозов. Это нужно объяснять в школе и дома. Нельзя назвать использование гаджетов серьёзной проблемой, но законопроект, который рассматривается в Государственной Думе, может дать школе еще один инструмент, помогающий отвлечь от учеников от телефонов.



А что вы думаете по поводу ограничения использования телефона на уроке? Поделитесь своим мнением в комментариях.