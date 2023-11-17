В Калужской области затянули ремонт сельского клуба

На руководителя компании завели административное дело. Ему грозит штраф в 300 тысяч рублей.

В деревне Думиничи подрядчик не успел вовремя завершить ремонт сельского клуба, сообщили 17 ноября в прокуратуре Калужской области.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!