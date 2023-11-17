Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Калужской области

В селе Михальчуково Медынского района завершили установку ФАПа.

Фельдшерско-акушерский пункт станет ближайшим для сельских жителей медицинским подразделением, в которое они могут обратиться за медицинской помощью, сообщил глава администрации района Николай Козлов.

Он напомнил, что строительство и модернизация ФАПов - одно из важных направлений проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».