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Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2023 12:52 0 212
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Калужской области

В селе Михальчуково Медынского района завершили установку ФАПа.

Фельдшерско-акушерский пункт станет ближайшим для сельских жителей медицинским подразделением, в которое они могут обратиться за медицинской помощью, сообщил глава администрации района Николай Козлов.

Он напомнил, что строительство и модернизация ФАПов - одно из важных направлений проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2023 12:52 0 212
Тэги: калужская область
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