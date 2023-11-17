Калужское Минприроды отправило данные о случаях загрязнения воздуха в надзорные органы

В Калужской области с 6 по 12 ноября система мониторинга произвела 1 644 198 измерений характеристик атмосферного воздуха на 17 автоматических постах наблюдения в восьми районах.

Зафиксировано 12 превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций на постах №1 в Кондрово, №2 в деревне Старки и №5 в Балабаново, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- Сведения о превышениях, полученные в ходе мониторинга за указанный период времени, были направлены в органы Роспотребнадзора и Росприроднадзора, - заявили в Минприроды.