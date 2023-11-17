В Калуге в следующем году отремонтируют кровли четырёх детсадов

16 ноября состоялось заседание рабочей группы по ремонту образовательных учреждений. В заседании участвовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Гордумы. На повестке дня стоял вопрос использования бюджетных средств, распределяемых по предложениям депутатов Городской Думы.
Члены рабочей группы приняли решение выделить порядка 20 миллионов рублей на ремонт кровли детских садов «Анютины глазки», «Малинка», «Берёзка» и «Журавушка», а также на ремонт кровли Лицея № 48.
- С 2015 года депутаты ежегодно выделяют по 20 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений. Специалистам управления капитального строительства необходимо тщательно подойти к разработке проектно-сметной документации и запустить конкурсные процедуры как можно раньше, для того чтобы подрядчики уложились в строительный сезон. Депутатский корпус будет осуществлять контроль за ремонтом на всех этапах работ, – прокомментировал Юрий Моисеев.
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