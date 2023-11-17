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Губернатор поздравил Юлию Андрееву со званием «Народный участковый»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2023 15:03 0 639
Губернатор поздравил Юлию Андрееву со званием «Народный участковый»

Как мы уже рассказывали, Юлий Андреева из Жуковского района стала победительницей конкурса «Комсомольской правды» «Народный участковый». Девушку поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Юлия, мои самые сердечные поздравления! Доверие людей - это, действительно, самое главное. И своим ответственным трудом вы его по праву заслужили! – говорится в поздравлении главы региона. - Также поздравляю с праздником ветеранов и всех участковых уполномоченных полиции – сегодня службе 100 лет! От вашей работы зависят спокойствие и общественный порядок на улицах городов и сел, безопасность жителей. Успехов в вашей нелегкой службе и семейного благополучия!

В качестве приза Андреева получила звание подполковника полиции и внедорожник УАЗ «Патриот».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2023 15:03 0 639
Тэги: калужская область губернатор
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