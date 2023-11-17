Лучшим участковым России стала Юлия Андреева из Калужской области

Девушке досрочно присвоили звание подполковника полиции, а также подарили автомобиль «УАЗ Патриот», рассказали 17 ноября в МВД.

Участковый из Жуковского района Юлия Андреева признана «Народным участковым» России. За нее проголосовало наибольшее количество читателей федеральной «Комсомольской правды».

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