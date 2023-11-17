В калужском драмтеатре застрелили условных террористов

В пятницу, 17 ноября, в здание драматического театра в Калуге и в его окрестностях прошли антитеррористические учения. Подробности нам сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

Согласно легенде, четыре преступника захватили 26 заложников. Переговоры не увенчались успехом, поэтому троих террористов условно застрелили, а одного задержали.

- По результатам учений руководством оперативного штаба в Калужской области дана положительная оценка уровню взаимодействия всех субъектов антитеррористической деятельности, - прокомментировали в ФСБ.